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Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black

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Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301554
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
571

Описание товара Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black

Клавиатура+мышь Smartbuy SBC-206368AG-K черного цвета представляют собой довольно функциональные устройства, которые можно подключать беспроводным способом через USB-разъемы. Для этого они укомплектованы USB-ресиверами, которые улавливают сигнал в радиусе 10 м. У клавиатуры и мыши довольно лаконичный дизайн, подходящий для рабочего кабинета. На корпусе мыши расположены 3 основные кнопки (вместе с колесом прокрутки). Ее светодиодный оптический сенсор может работать в нескольких режимах разрешения датчика (от 800 до 1600 dpi).

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
Клавиатура+мышь Smartbuy SBC-206368AG-K черного цвета представляют собой довольно функциональные устройства, которые можно подключать беспроводным способом через USB-разъемы. Для этого они укомплектованы USB-ресиверами, которые улавливают сигнал в радиусе 10 м. У клавиатуры и мыши довольно лаконичный дизайн, подходящий для рабочего кабинета. На корпусе мыши расположены 3 основные кнопки (вместе с колесом прокрутки). Ее светодиодный оптический сенсор может работать в нескольких режимах разрешения датчика (от 800 до 1600 dpi).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь SmartBuy SBC-206368AG-K Black - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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