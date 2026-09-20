Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro
Клавиатура Qumo Eagle PRO в черном цвете с декорированием игровых и функциональных клавиш станет помощником и в работе, и когда вы решили немного расслабиться, включив любимую игру. Классическая клавиатура наделена цифровым блоком и использует мембранный механизм клавиш. Всего модель насчитывает 114 клавиш, среди которых 10 представляют дополнительные клавиши с функциями мультимедиа. Qumo Eagle PRO – это проводная клавиатура, подсоединяемая к ПК посредством USB. Длины кабеля 1.8 м будет достаточно даже при обустроенном рабочем месте с присутствием компьютерного стола со всеми его элементами для комфортного пользования. Клавиатура изготовлена из прочнейшего пластика, что гарантирует ей длительный срок службы.
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