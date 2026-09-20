Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD)
Ноутбуки Gigabyte представляют собой идеально сбалансированное сочетание производительности и функциональности, подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Будучи оснащенными современными характеристиками, эти устройства обеспечивают надежность и эффективность. Дисплей диагональю 16 дюймов позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями, что особенно важно для задач, связанных с графикой или мультимедийным контентом. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти обеспечивает потрясающую реалистичность и плавность даже в требовательных играх и приложениях. Ноутбук работает на базе процессора от Intel, который гарантирует высокую производительность при выполнении любых задач. Оперативная память объемом 16 ГБ дополнительно поддерживает многозадачность и высокую скорость работы устройства, а SSD-накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивает необходимые объемы хранения и быструю загрузку данных. Компьютер оснащен современными интерфейсами, включая один порт USB 2.0, один порт USB 3.0 и два порта USB Type-C, что предоставляет пользователю максимальную гибкость в подключении периферийных устройств. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Отличительной особенностью является подсветка клавиатуры, которая делает работу удобной даже в условиях недостаточного освещения. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в перемещении без ущерба для прочности. Операционная система DOS позволяет пользователям установить желаемое программное обеспечение по своему усмотрению, предоставляя полную свободу в настройке системы под свои нужды. Отсутствие оптического привода также делает устройство более легким и современным, учитывая тенденции к отказу от физических носителей информации. Ноутбуки Gigabyte - это надежный спутник для тех, кто ценит производительность, современный дизайн и мобильность.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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