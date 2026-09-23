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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737384
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, кг.
1.42

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro

Lenovo воплотил в этом ультрабуке баланс между элегантностью и мощью. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для мобильной работы или учёбы — устройство легко уместится даже в небольшой сумке. Прочный алюминиевый корпус дарит ощущение надёжности и премиальности. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 справится даже с ресурсоёмкими задачами и обеспечит быструю многозадачность. Установленная Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и впечатляет современным интерфейсом. Разрешение экрана 2880x1800 и IPS-матрица обеспечивают яркие насыщенные цвета и чёткую детализацию — ваши идеи заиграют новыми красками. Встроенная видеокарта и SSD-накопитель подчёркивают его статус быстрого, надёжного и экономичного решения. Модель в стильном сером цвете выглядит строго и современно, идеально дополняя ваш образ. Частота процессора 2,7 ГГц гарантирует достойную производительность в любых повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo воплотил в этом ультрабуке баланс между элегантностью и мощью. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для мобильной работы или учёбы — устройство легко уместится даже в небольшой сумке. Прочный алюминиевый корпус дарит ощущение надёжности и премиальности. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 справится даже с ресурсоёмкими задачами и обеспечит быструю многозадачность. Установленная Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и впечатляет современным интерфейсом. Разрешение экрана 2880x1800 и IPS-матрица обеспечивают яркие насыщенные цвета и чёткую детализацию — ваши идеи заиграют новыми красками. Встроенная видеокарта и SSD-накопитель подчёркивают его статус быстрого, надёжного и экономичного решения. Модель в стильном сером цвете выглядит строго и современно, идеально дополняя ваш образ. Частота процессора 2,7 ГГц гарантирует достойную производительность в любых повседневных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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