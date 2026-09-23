Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro
Lenovo воплотил в этом ультрабуке баланс между элегантностью и мощью. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для мобильной работы или учёбы — устройство легко уместится даже в небольшой сумке. Прочный алюминиевый корпус дарит ощущение надёжности и премиальности. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 справится даже с ресурсоёмкими задачами и обеспечит быструю многозадачность. Установленная Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и впечатляет современным интерфейсом. Разрешение экрана 2880x1800 и IPS-матрица обеспечивают яркие насыщенные цвета и чёткую детализацию — ваши идеи заиграют новыми красками. Встроенная видеокарта и SSD-накопитель подчёркивают его статус быстрого, надёжного и экономичного решения. Модель в стильном сером цвете выглядит строго и современно, идеально дополняя ваш образ. Частота процессора 2,7 ГГц гарантирует достойную производительность в любых повседневных задачах.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K 400nit 120Hz Core5 220H/ 16Gb/ 1Tb/ Win11Pro