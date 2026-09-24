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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 000 руб. 
Начислим 1664 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)
104 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)

Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD без ОС grey (90NR0CS5-M00E30) - по цене 104000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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