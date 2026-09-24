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Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)

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Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 1
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 2
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 3
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 4
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 5
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 6
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 7
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 8
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 9
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 10
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 11
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 12
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 13
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 14
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 15
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 16
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 17
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 18
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 19
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 20
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 21
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 22
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 23
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 24
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 25
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 26
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 27
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 28
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 29
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 30
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 31
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 32
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 33
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 34
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 35
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 36
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 37
Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Summit
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 1
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 2
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 3
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 4
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 5
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 6
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 7
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 8
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 9
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 10
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 11
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 12
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 13
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 14
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 15
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 16
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 17
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 18
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 19
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 20
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 21
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 22
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 23
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 24
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 25
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 26
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 27
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 28
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 29
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 30
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 31
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 32
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 33
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 34
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 35
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 36
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 37
  • Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 580 руб. 
Начислим 1690 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712672
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Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)
105 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х9
Вес, кг.
1.39

Описание товара Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)

Для кого и под какие задачи

MSI Summit E13 AI Evo - современный ультрабук бизнес-класса, ориентированный на мобильных профессионалов, которым важны производительность, компактность и автономность. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере, легким редактированием фото и видео. Сенсорный экран и поворотный механизм делают его удобным инструментом для презентаций и работы с цифровым пером.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 7 155H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. В паре с интегрированной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в офисных приложениях, многозадачность с десятками вкладок браузера и возможность запуска нетребовательных игр. Производительности достаточно для работы с Photoshop и легкого видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

Компактный 13.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Сенсорный экран поддерживает мультитач-жесты и работу с цифровым пером, что удобно для заметок и быстрых набросков. Матовое покрытие минимизирует блики, а качественная матрица гарантирует комфортную работу с текстом и таблицами в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для тихой работы в офисных условиях, а энергоэффективная платформа Intel Core Ultra позволяет добиться длительной автономной работы без подзарядки. В режиме офисных задач ноутбук способен проработать большую часть рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям системы. Ноутбук поддерживает современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это не игровой ноутбук, а бизнес-решение с акцентом на мобильность и автономность. Компактный 13.3-дюймовый экран может показаться маловатым для работы с большими таблицами или профессионального видеомонтажа. Рекомендуется тем, кто ищет легкий и производительный ультрабук для работы в поездках, презентаций и повседневных задач, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с качественными материалами и современной платформой.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
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Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Summit E13 AI Evo - современный ультрабук бизнес-класса, ориентированный на мобильных профессионалов, которым важны производительность, компактность и автономность. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере, легким редактированием фото и видео. Сенсорный экран и поворотный механизм делают его удобным инструментом для презентаций и работы с цифровым пером.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 7 155H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. В паре с интегрированной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в офисных приложениях, многозадачность с десятками вкладок браузера и возможность запуска нетребовательных игр. Производительности достаточно для работы с Photoshop и легкого видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

Компактный 13.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Сенсорный экран поддерживает мультитач-жесты и работу с цифровым пером, что удобно для заметок и быстрых набросков. Матовое покрытие минимизирует блики, а качественная матрица гарантирует комфортную работу с текстом и таблицами в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для тихой работы в офисных условиях, а энергоэффективная платформа Intel Core Ultra позволяет добиться длительной автономной работы без подзарядки. В режиме офисных задач ноутбук способен проработать большую часть рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям системы. Ноутбук поддерживает современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это не игровой ноутбук, а бизнес-решение с акцентом на мобильность и автономность. Компактный 13.3-дюймовый экран может показаться маловатым для работы с большими таблицами или профессионального видеомонтажа. Рекомендуется тем, кто ищет легкий и производительный ультрабук для работы в поездках, презентаций и повседневных задач, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с качественными материалами и современной платформой.

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Купить Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001) - по цене 105580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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