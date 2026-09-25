Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)
Asus сочетает в себе мощь и простор. Большой 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение — идеален для работы с графикой, фильмов или игр. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти обеспечат высокую производительность в ресурсоёмких задачах. SSD на 512 Гб быстрый и вместительный, ваши проекты и файлы всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой идеально подходит для работы даже в тёмное время суток. Два USB Type-C расширяют возможности подключения. Свежая версия Bluetooth v5.3 для быстрой и стабильной связи с устройствами. Несмотря на свои возможности, ноутбук весит всего 2,6 кг — его удобно брать с собой. Мощный AMD процессор в комплекте. Устройство поставляется без ОС, чтобы вы сами выбрали подходящую систему.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)