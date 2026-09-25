Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)
Большой 17,3-дюймовый экран с IPS-матрицей делает изображение ярким и насыщенным по всей площади, а разрешение 1920x1080 позволяет работать и отдыхать без компромиссов по четкости. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти отлично справится с современными графическими задачами и позволит запускать требовательные приложения. 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и пространство для хранения важных файлов. Bluetooth версии 5.3 открывает возможности для самых новых беспроводных аксессуаров, а клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже при слабом освещении. Один порт USB Type-C подойдет для современного периферийного оборудования. Вес 2,6 кг для такой диагонали впечатляет: ноутбук останется мобильным и вместе с тем сохраняет солидность. Производитель процессора — AMD, что гарантирует производительность и стабильность в ресурсоемких задачах. Модель поставляется без ОС — можно установить именно ту систему, которая подходит лучше всего.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)