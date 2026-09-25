HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 820 руб.
В наличии
Код товара: 748729
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
3.2
Описание товара HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}
Ноутбуки HP с 16-дюймовым экраном сочетают выразительный дизайн алюминиевого корпуса и производительную конфигурацию для работы, учёбы и задач, требующих графических ресурсов. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а дискретная видеокарта с 4 ГБ видеопамяти уверенно справляется с обработкой графики. За быструю работу системы и приложений отвечают 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. Такой набор позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно и хранить необходимые файлы. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбуки HP с 16-дюймовым экраном сочетают выразительный дизайн алюминиевого корпуса и производительную конфигурацию для работы, учёбы и задач, требующих графических ресурсов. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а дискретная видеокарта с 4 ГБ видеопамяти уверенно справляется с обработкой графики. За быструю работу системы и приложений отвечают 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. Такой набор позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно и хранить необходимые файлы. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 100820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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