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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737372
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey

Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном позволит с комфортом погрузиться в работу или учебу. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen AI 5 с шестью ядрами и частотой 4,8 ГГц устройство справляется с любыми задачами — от многозадачной работы до ресурсоемких приложений. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивает плавную и быструю работу без зависаний, а вместительный SSD на 512 Гб даст достаточно места для всех важных файлов и программ. Встроенная графика AMD Radeon 840M отлично подойдет для работы с графикой, видео и мультимедиа. Lenovo на операционной системе DOS — оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность, высокую скорость и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Развернуть
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном позволит с комфортом погрузиться в работу или учебу. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen AI 5 с шестью ядрами и частотой 4,8 ГГц устройство справляется с любыми задачами — от многозадачной работы до ресурсоемких приложений. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивает плавную и быструю работу без зависаний, а вместительный SSD на 512 Гб даст достаточно места для всех важных файлов и программ. Встроенная графика AMD Radeon 840M отлично подойдет для работы с графикой, видео и мультимедиа. Lenovo на операционной системе DOS — оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность, высокую скорость и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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