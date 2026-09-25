Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL работает на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7. Он легко справляется с требовательными программами, большими таблицами и многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы в браузере с десятками вкладок, а SSD диск на 512 ГБ загружает систему за секунды.

Эта модель удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные. Порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к интернету. Прочный алюминиевый корпус выдерживает частые перевозки, что важно для сотрудников на выездах.

Производительность и экран

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H и 16 ГБ ОЗУ. Такая конфигурация справляется со сложными вычислениями и программированием. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно при работе с документами и кодом.

Порты и разъёмы

Для подключения периферии есть два порта USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Для проводного интернета предусмотрен разъем RJ-45. Также есть слот для карт памяти.

Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL

Модель будет полезна менеджерам, аналитикам и студентам. На нём удобно готовить презентации, работать с данными в Excel и участвовать в онлайн-конференциях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком упрощает работу с текстом и числами. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7.

16 ГБ оперативной памяти для многозадачности.

Быстрый SSD диск на 512 ГБ.

16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 (16:10).

Сканер отпечатков пальцев для безопасности.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?

Да, процессор Core Ultra 7 и 16 ГБ оперативной памяти справляются с компиляцией кода и работой в средах разработки.

Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL два монитора?

Да, через порты HDMI и Thunderbolt (USB Type-C) можно подключить несколько внешних дисплеев.

Есть ли у клавиатуры цифровой блок?

Да, клавиатура полноразмерная, с отдельным цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?

Да, это хороший выбор. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильной офисной сети.

