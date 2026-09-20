Описание товара Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA)

Cloud III — игровые наушники нового поколения, которые смогут привлечь внимание геймеров по всему миру и покорить рынок — мы в этом не сомневаемся!”, говорит Маркус Херманн, глава отдела устройств для игр на ПК в HyperX. “Во время разработки этой гарнитуры наши инженеры и дизайнеры сосредоточили свои усилия на том, чтобы как можно эффективнее улучшить эргономику девайса в сравнении с Cloud II и сделать ношение Cloud III как можно более комфортным. Для этого они подробно изучили каждый аспект, подобрали очень качественные материалы и, конечно же, добились поставленной цели. Также мы еще лучше настроили звук в динамиках и добавили 10-миллиметровый микрофон с металлическим поп-фильтром внутри и хорошим шумоподавлением”, продолжает он. Кроме поддержки DTS Headphone:xи больших динамиков диаметром 53 мм, в новой гарнитуре Cloud III есть и еще одно важное свойство, если говорить о звуке. Это тонкая акустическая настройка звучания, за счет чего любые мелкие детали передаются точнее. Этим конечно в 2023 году опытного геймера уже не удивишь, но всё же: у наушников мягкие амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти, и такое же мягкое оголовье с наполнителем. Для общения с тиммейтами инженеры установили на левую чашку Cloud III 10-миллиметровый микрофон с хорошим шумоподавлением и сетчатым металлическим поп-фильтром внутри. А чтобы управлять громкостью и отключать звук микрофона разработчики предусмотрели удобные регуляторы.