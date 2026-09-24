Top.Mail.Ru
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 6
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 7
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 8
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 9
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 10
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 11
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 12
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 13
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 14
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 6
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 7
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 8
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 9
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 10
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 11
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 12
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 13
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 14
  • Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х2
Вес, г.
270

Описание товара Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix

Уровень алюминиевый литой Matrix 34910 длиной 235 мм, с фрезерованной рабочей частью, 3 глазками и двумя ударными площадками, предназначен для проверки поверхностей на отклонение от горизонтали, вертикали и угла 45°. Инструмент значительно повышает точность проводимых работ, пригодится частному мастеру и профессионалу на строительной площадке, во время ремонта и для проведения монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, нижняя грань фрезерована, что снизило погрешность до 0,5 мм/м.
  • Возможность дополнительного выравнивания материалов — две ударные площадки позволяют наносить удары небольшой резиновой киянкой.
  • Определение расстояний и размеров предметов — на корпусе имеется измерительная шкала.
  • Длина 235 мм — инструментом удобно работать в труднодоступных местах.

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый литой Matrix 34910 длиной 235 мм, с фрезерованной рабочей частью, 3 глазками и двумя ударными площадками, предназначен для проверки поверхностей на отклонение от горизонтали, вертикали и угла 45°. Инструмент значительно повышает точность проводимых работ, пригодится частному мастеру и профессионалу на строительной площадке, во время ремонта и для проведения монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, нижняя грань фрезерована, что снизило погрешность до 0,5 мм/м.
  • Возможность дополнительного выравнивания материалов — две ударные площадки позволяют наносить удары небольшой резиновой киянкой.
  • Определение расстояний и размеров предметов — на корпусе имеется измерительная шкала.
  • Длина 235 мм — инструментом удобно работать в труднодоступных местах.

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix - данный товар вы можете купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...