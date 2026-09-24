Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные площадки, 235 мм Matrix
Уровень алюминиевый литой Matrix 34910 длиной 235 мм, с фрезерованной рабочей частью, 3 глазками и двумя ударными площадками, предназначен для проверки поверхностей на отклонение от горизонтали, вертикали и угла 45°. Инструмент значительно повышает точность проводимых работ, пригодится частному мастеру и профессионалу на строительной площадке, во время ремонта и для проведения монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, нижняя грань фрезерована, что снизило погрешность до 0,5 мм/м.
- Возможность дополнительного выравнивания материалов — две ударные площадки позволяют наносить удары небольшой резиновой киянкой.
- Определение расстояний и размеров предметов — на корпусе имеется измерительная шкала.
- Длина 235 мм — инструментом удобно работать в труднодоступных местах.
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый литой Matrix 34910 длиной 235 мм, с фрезерованной рабочей частью, 3 глазками и двумя ударными площадками, предназначен для проверки поверхностей на отклонение от горизонтали, вертикали и угла 45°. Инструмент значительно повышает точность проводимых работ, пригодится частному мастеру и профессионалу на строительной площадке, во время ремонта и для проведения монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, нижняя грань фрезерована, что снизило погрешность до 0,5 мм/м.
- Возможность дополнительного выравнивания материалов — две ударные площадки позволяют наносить удары небольшой резиновой киянкой.
- Определение расстояний и размеров предметов — на корпусе имеется измерительная шкала.
- Длина 235 мм — инструментом удобно работать в труднодоступных местах.
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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