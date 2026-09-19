Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2
Лазерный уровень построитель плоскостей предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий. Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Четыре режима проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, зафиксированные перпендикулярные линии. Компенсатор с диапазоном ± 4 град. для установки на неровной поверхности. Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке и при механическом воздействии. Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний. Рабочая дистанция: 20 м. Точность измерений: 0,2 мм/м. Класс защиты: IP54. В комплект входит держатель.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
-
В наличииЦена 7 950 руб. 7 990 руб.1988 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
-
В наличииЦена 12 920 руб. 16 450 руб.3230 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
-
В наличииЦена 15 500 руб.3875 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
Отзывы о товаре Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2