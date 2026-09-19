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Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2

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Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 1
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 2
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 3
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 4
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 5
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 6
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 7
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 8
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 9
Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 1
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 2
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 3
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 4
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 5
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 6
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 7
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 8
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 9
  • Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350178
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, перекрестное
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3х1.5B
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
± 0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
18.1
Высота, см
10.5
Элементы питания
батареи ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, г.
584

Описание товара Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2

Лазерный уровень построитель плоскостей предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий. Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Четыре режима проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, зафиксированные перпендикулярные линии. Компенсатор с диапазоном ± 4 град. для установки на неровной поверхности. Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке и при механическом воздействии. Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний. Рабочая дистанция: 20 м. Точность измерений: 0,2 мм/м. Класс защиты: IP54. В комплект входит держатель.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, перекрестное
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3х1.5B
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Развернуть
Точность, мм/м
± 0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
18.1
Высота, см
10.5
Элементы питания
батареи ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень построитель плоскостей предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий. Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Четыре режима проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, зафиксированные перпендикулярные линии. Компенсатор с диапазоном ± 4 град. для установки на неровной поверхности. Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке и при механическом воздействии. Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний. Рабочая дистанция: 20 м. Точность измерений: 0,2 мм/м. Класс защиты: IP54. В комплект входит держатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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