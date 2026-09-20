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Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel

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Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 1
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 2
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 3
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 4
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 5
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 6
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 7
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 8
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 9
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 10
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 11
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 12
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 13
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 14
Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652740
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Размеры в упаковке, см
95х95х58
Вес, кг.
42

Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel

Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP 58804 с приводом оснащена двигателем объемом 196 куб.см., травосборником на 60 л и обеспечивает ширину скашивания 52 см за один проход. Предназначена для скашивания газонной травы на приусадебном участке. Мощности изделия в 6,5 л. с. достаточно для облагораживания даже поросшей бурьяном территории или участков со стеблями. Ширина скашивания в 52 см позволяет эффективно обработать 3700 кв. м всего за 2 часа., Газонокосилка функционирует в одном из 7-ступенчатая настройка высоты кошения в диапазоне 25-75 мм позволит создать любой тип газона, например, спортивный, мягкий, партерный или обыкновенный. GLD-520SP не предназначена для коммерческого использования, однако может применяться на больших спортплощадках, территориях учебных заведений и парках. 4 режима работы — сбор скошенной травы в травосборник, боковой или задний выброс, мульчирование (тщательное измельчение травы и ее распределение по приусадебному участку). Простое управление — самоходный тип привода с редуктором General Transmission позволяет не прикладывать усилия и легко направить косилку в нужную сторону. Продуманная конструкция и стильный дизайн — оптимизированная форма деки способствует лучшему всасыванию травы, а матовая краска придает эффектности. Комбинированный травосборник — сочетание прочного пластика и легкой ткани значительно увеличивает надежность контейнера, облегчает его очистку и исключает гниение собранной травы. Комфорт без вибраций — прорезиненная рукоятка гасит колебания и позволяет косить траву несколько часов подряд. Выигрышное расположение фиксатора стартера — он установлен на боковой части рукоятки и позволяет запустить двигатель, не покидая рабочего положения. Высокое качество сборки двигателя — основные элементы представлены хромированным цилиндром, легким поршнем, свечой зажигания BOSCH/NGK и закаленным коленчатым валом. Очистка без труда — машина оснащена штуцером очистки со шлангом для удаления травы и грязи с внутренней полости (система Quick Clean). Удобная система складывания — эксцентриковые фиксаторы быстро сжимаются и разжимаются, что позволяет за несколько минут сложить рукоятку и разместить косилку в нужном месте. Гарантия 3 года — высокое качество газонокосилки подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Описание
Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP 58804 с приводом оснащена двигателем объемом 196 куб.см., травосборником на 60 л и обеспечивает ширину скашивания 52 см за один проход. Предназначена для скашивания газонной травы на приусадебном участке. Мощности изделия в 6,5 л. с. достаточно для облагораживания даже поросшей бурьяном территории или участков со стеблями. Ширина скашивания в 52 см позволяет эффективно обработать 3700 кв. м всего за 2 часа., Газонокосилка функционирует в одном из 7-ступенчатая настройка высоты кошения в диапазоне 25-75 мм позволит создать любой тип газона, например, спортивный, мягкий, партерный или обыкновенный. GLD-520SP не предназначена для коммерческого использования, однако может применяться на больших спортплощадках, территориях учебных заведений и парках. 4 режима работы — сбор скошенной травы в травосборник, боковой или задний выброс, мульчирование (тщательное измельчение травы и ее распределение по приусадебному участку). Простое управление — самоходный тип привода с редуктором General Transmission позволяет не прикладывать усилия и легко направить косилку в нужную сторону. Продуманная конструкция и стильный дизайн — оптимизированная форма деки способствует лучшему всасыванию травы, а матовая краска придает эффектности. Комбинированный травосборник — сочетание прочного пластика и легкой ткани значительно увеличивает надежность контейнера, облегчает его очистку и исключает гниение собранной травы. Комфорт без вибраций — прорезиненная рукоятка гасит колебания и позволяет косить траву несколько часов подряд. Выигрышное расположение фиксатора стартера — он установлен на боковой части рукоятки и позволяет запустить двигатель, не покидая рабочего положения. Высокое качество сборки двигателя — основные элементы представлены хромированным цилиндром, легким поршнем, свечой зажигания BOSCH/NGK и закаленным коленчатым валом. Очистка без труда — машина оснащена штуцером очистки со шлангом для удаления травы и грязи с внутренней полости (система Quick Clean). Удобная система складывания — эксцентриковые фиксаторы быстро сжимаются и разжимаются, что позволяет за несколько минут сложить рукоятку и разместить косилку в нужном месте. Гарантия 3 года — высокое качество газонокосилки подтверждено производителем.
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Отзывы


Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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