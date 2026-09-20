Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel
Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-520SP 58804 с приводом оснащена двигателем объемом 196 куб.см., травосборником на 60 л и обеспечивает ширину скашивания 52 см за один проход. Предназначена для скашивания газонной травы на приусадебном участке. Мощности изделия в 6,5 л. с. достаточно для облагораживания даже поросшей бурьяном территории или участков со стеблями. Ширина скашивания в 52 см позволяет эффективно обработать 3700 кв. м всего за 2 часа., Газонокосилка функционирует в одном из 7-ступенчатая настройка высоты кошения в диапазоне 25-75 мм позволит создать любой тип газона, например, спортивный, мягкий, партерный или обыкновенный. GLD-520SP не предназначена для коммерческого использования, однако может применяться на больших спортплощадках, территориях учебных заведений и парках. 4 режима работы — сбор скошенной травы в травосборник, боковой или задний выброс, мульчирование (тщательное измельчение травы и ее распределение по приусадебному участку). Простое управление — самоходный тип привода с редуктором General Transmission позволяет не прикладывать усилия и легко направить косилку в нужную сторону. Продуманная конструкция и стильный дизайн — оптимизированная форма деки способствует лучшему всасыванию травы, а матовая краска придает эффектности. Комбинированный травосборник — сочетание прочного пластика и легкой ткани значительно увеличивает надежность контейнера, облегчает его очистку и исключает гниение собранной травы. Комфорт без вибраций — прорезиненная рукоятка гасит колебания и позволяет косить траву несколько часов подряд. Выигрышное расположение фиксатора стартера — он установлен на боковой части рукоятки и позволяет запустить двигатель, не покидая рабочего положения. Высокое качество сборки двигателя — основные элементы представлены хромированным цилиндром, легким поршнем, свечой зажигания BOSCH/NGK и закаленным коленчатым валом. Очистка без труда — машина оснащена штуцером очистки со шлангом для удаления травы и грязи с внутренней полости (система Quick Clean). Удобная система складывания — эксцентриковые фиксаторы быстро сжимаются и разжимаются, что позволяет за несколько минут сложить рукоятку и разместить косилку в нужном месте. Гарантия 3 года — высокое качество газонокосилки подтверждено производителем.
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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-520SP, 196 куб.см., шир. 52 см,привод,7 уров.,травосб. 60 л Denzel