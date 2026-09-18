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Газонокосилка Champion EM3110 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка Champion EM3110

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Газонокосилка Champion EM3110 - фото 1
Газонокосилка Champion EM3110 - фото 2
Газонокосилка Champion EM3110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка
  • Газонокосилка Champion EM3110 - фото 1
  • Газонокосилка Champion EM3110 - фото 2
  • Газонокосилка Champion EM3110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 930 руб.  8 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265146
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Размеры в упаковке, см
70х37х30
Вес, кг.
7

Описание товара Газонокосилка Champion EM3110

Электрическая газонокосилка CHAMPION EM3110 1000Вт предназначена для подравнивания травы в диапазоне 20-60 мм. Металлическая разборная ручка обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Пластиковый травосборник объемом 30 литров позволяет долго не очищать бак.



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Отзывы о товаре Газонокосилка Champion EM3110




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка
Описание
Электрическая газонокосилка CHAMPION EM3110 1000Вт предназначена для подравнивания травы в диапазоне 20-60 мм. Металлическая разборная ручка обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Пластиковый травосборник объемом 30 литров позволяет долго не очищать бак.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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