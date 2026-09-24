Газонокосилка сетевая 1700Вт, ш/с 38cм, STEHER (LM-38-1700)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб.
В наличии
Код товара: 658396
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7 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки, мм
680x440x280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х46х33
Вес, кг.
10.3
Описание товара Газонокосилка сетевая 1700Вт, ш/с 38cм, STEHER (LM-38-1700)
Сетевая газонокосилка STEHER 1700 Вт LM-38-1700 – незаменимый помощник в уходе за газоном на садовых участках и придомовых территориях. Для простоты съема и установки травосборника предусмотренна рукоятка, что позволяет сократить время на его опустошения. Питание от электросети делает газонокосилку экологичной, так как она не выделяет вредных выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки, мм
680x440x280 мм
Страна производитель
Китай
Сетевая газонокосилка STEHER 1700 Вт LM-38-1700 – незаменимый помощник в уходе за газоном на садовых участках и придомовых территориях. Для простоты съема и установки травосборника предусмотренна рукоятка, что позволяет сократить время на его опустошения. Питание от электросети делает газонокосилку экологичной, так как она не выделяет вредных выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Газонокосилка сетевая 1700Вт, ш/с 38cм, STEHER (LM-38-1700) – стоимость товара 7960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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