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Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)

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Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 1
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 2
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 3
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 4
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 5
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 6
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 7
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 8
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 9
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 10
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 11
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 12
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 13
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 14
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 15
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 16
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 17
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 18
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 1
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 2
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  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 4
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 5
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 6
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 7
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 8
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 9
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 10
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 11
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 12
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 13
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 14
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 15
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 16
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 17
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 18
  • Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737271
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Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)
8 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х48х38
Вес, кг.
15

Описание товара Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)

Газонокосилка DENZEL — выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Благодаря аккумулятору Li-Ion ёмкостью 3000 мА·ч вы не привязаны к розетке, а значит, косить можно там, где удобно. Просторный травосборник на 35 литров легко справится с зелёной массой даже при обработке большого участка до 1 000 м?. Опция мульчирования позволит вернуть питательные вещества обратно на газон, делая уход умным и экологичным. Ширина захвата 18 см подходит для аккуратной подгонки, а легкий корпус весом 14,9 кг не станет обузой при манёврах. Регулируйте высоту скашивания в диапазоне от 20 до 60 мм, чтобы lawn выглядел именно так, как хочется вам. Всё необходимое для чистого и ухоженного газона — в одном устройстве.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка DENZEL — выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Благодаря аккумулятору Li-Ion ёмкостью 3000 мА·ч вы не привязаны к розетке, а значит, косить можно там, где удобно. Просторный травосборник на 35 литров легко справится с зелёной массой даже при обработке большого участка до 1 000 м?. Опция мульчирования позволит вернуть питательные вещества обратно на газон, делая уход умным и экологичным. Ширина захвата 18 см подходит для аккуратной подгонки, а легкий корпус весом 14,9 кг не станет обузой при манёврах. Регулируйте высоту скашивания в диапазоне от 20 до 60 мм, чтобы lawn выглядел именно так, как хочется вам. Всё необходимое для чистого и ухоженного газона — в одном устройстве.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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