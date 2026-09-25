Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)
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Характеристики
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
В наличии
Код товара: 737269
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6 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Габариты без упаковки, мм
560х410х210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х20
Вес, кг.
6
Описание товара Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)
Портативная аккумуляторная газонокосилка Denzel CLM-22 58860 работает от аккумулятора Li-Ion 2 А·ч с рабочим напряжением 20V и предназначена для скашивания травы. Ширина обработки составляет 220 мм за один проход, высота скашивания регулируется — предусмотрено 3 уровня в диапазоне 30-50 мм. Легкая и маневренная косилка оптимальна для работы на участках возле клумб, кустов, а также в других узких и труднодоступных местах. Будет полезна для ухода за садом и огородом, а также за небольшим приусадебным участком.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Бренд
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Габариты без упаковки, мм
560х410х210 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Портативная аккумуляторная газонокосилка Denzel CLM-22 58860 работает от аккумулятора Li-Ion 2 А·ч с рабочим напряжением 20V и предназначена для скашивания травы. Ширина обработки составляет 220 мм за один проход, высота скашивания регулируется — предусмотрено 3 уровня в диапазоне 30-50 мм. Легкая и маневренная косилка оптимальна для работы на участках возле клумб, кустов, а также в других узких и труднодоступных местах. Будет полезна для ухода за садом и огородом, а также за небольшим приусадебным участком.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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