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Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт

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Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
  • Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
8 000 руб.  12 963 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217734
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка роторная
Размеры в упаковке, см
65х38х32
Вес, кг.
10

Описание товара Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт

Электрическая газонокосилка Patriot PT 1433E станет вашей надежной помощницей для стрижки травы на приусадебных участках небольшой площади. Двигатель мощностью 1400 Вт гарантирует высокую продуктивность в процессе работы. Газонокосилка характеризуется шириной скашивания 320 мм. Высоту скашивания можно настраивать в пределах 25-65 мм. Сбор скошенной травы осуществляется в съемный пластиковый контейнер объемом 30 л.



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Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка роторная
Описание
Электрическая газонокосилка Patriot PT 1433E станет вашей надежной помощницей для стрижки травы на приусадебных участках небольшой площади. Двигатель мощностью 1400 Вт гарантирует высокую продуктивность в процессе работы. Газонокосилка характеризуется шириной скашивания 320 мм. Высоту скашивания можно настраивать в пределах 25-65 мм. Сбор скошенной травы осуществляется в съемный пластиковый контейнер объемом 30 л.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


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