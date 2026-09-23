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Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000

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Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 1
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 2
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 3
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 4
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 5
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 6
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 7
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 8
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 9
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 10
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 11
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 12
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 13
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 14
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 15
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 1
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 2
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 3
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 4
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 5
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 6
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 7
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 8
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 9
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 10
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 11
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 12
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 13
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 14
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 15
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
10 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
720х480х290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х49х31
Вес, кг.
13.05

Описание товара Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000

Сетевая газонокосилка ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 – незаменимый помощник в уходе за газонами. Для более качественной обработки модель оснащена ножом специальной формы. Он создает сильный воздушный поток, который поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник. Пятиступенчатая регулировка высоты скашивания позволят привести траву на участке к желаемому виду. Переключение производится с помощью специального рычага. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для облегчения транспортировки агрегата.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
720х480х290 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая газонокосилка ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 – незаменимый помощник в уходе за газонами. Для более качественной обработки модель оснащена ножом специальной формы. Он создает сильный воздушный поток, который поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник. Пятиступенчатая регулировка высоты скашивания позволят привести траву на участке к желаемому виду. Переключение производится с помощью специального рычага. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для облегчения транспортировки агрегата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - по цене 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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