Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб.
В наличии
Код товара: 612751
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10 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
720х480х290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х49х31
Вес, кг.
13.05
Описание товара Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
Сетевая газонокосилка ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 – незаменимый помощник в уходе за газонами. Для более качественной обработки модель оснащена ножом специальной формы. Он создает сильный воздушный поток, который поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник. Пятиступенчатая регулировка высоты скашивания позволят привести траву на участке к желаемому виду. Переключение производится с помощью специального рычага. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для облегчения транспортировки агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
720х480х290 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевая газонокосилка ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 – незаменимый помощник в уходе за газонами. Для более качественной обработки модель оснащена ножом специальной формы. Он создает сильный воздушный поток, который поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник. Пятиступенчатая регулировка высоты скашивания позволят привести траву на участке к желаемому виду. Переключение производится с помощью специального рычага. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для облегчения транспортировки агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Газонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000 - по цене 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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