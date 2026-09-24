Газонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3736)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб.
В наличии
Код товара: 658388
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10 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
430х1210х1000 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х44х38
Вес, кг.
14.2
Описание товара Газонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3736)
Бесщеточная газонокосилка ЗУБР 36 В ГКЛ-3736 (без АКБ) предназначена для ухода за газоном на частном участке. Благодаря работе от аккумулятора модель отличается отсутствием вредных выхлопов, низким уровнем шума и независимостью от источников электричества. Оснащена бесщеточным двигателем, который характеризуется высокой производительностью, низким потреблением энергии и долгим сроком службы . Удобство использования . Травосборник объемом 35 л оснащен индикатором для удобства контроля за его заполнением.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
430х1210х1000 мм
Страна производитель
Китай
Бесщеточная газонокосилка ЗУБР 36 В ГКЛ-3736 (без АКБ) предназначена для ухода за газоном на частном участке. Благодаря работе от аккумулятора модель отличается отсутствием вредных выхлопов, низким уровнем шума и независимостью от источников электричества. Оснащена бесщеточным двигателем, который характеризуется высокой производительностью, низким потреблением энергии и долгим сроком службы . Удобство использования . Травосборник объемом 35 л оснащен индикатором для удобства контроля за его заполнением.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Газонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3736) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3736)