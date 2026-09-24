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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035) купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035)

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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035)
9 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.05х0.38
Вес, кг.
9

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035)

Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопных газах – теперь вы можете наслаждаться уходом за газоном в тишине и комфорте. Эта легкая и маневренная модель идеально подходит для любого пользователя, особенно для женщин, благодаря своему небольшому весу и простоте в управлении. Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от густоты травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а пластиковый травосборник легко очищается с помощью моющих средств. Откройте для себя новый уровень комфорта и эффективности!



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
35
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопных газах – теперь вы можете наслаждаться уходом за газоном в тишине и комфорте. Эта легкая и маневренная модель идеально подходит для любого пользователя, особенно для женщин, благодаря своему небольшому весу и простоте в управлении. Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от густоты травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а пластиковый травосборник легко очищается с помощью моющих средств. Откройте для себя новый уровень комфорта и эффективности!


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: без аккумулятора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без АКБ (LMS), (ГКЛ-2035) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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