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Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700

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Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 1
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 2
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 3
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 4
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 5
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 6
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 7
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 8
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 9
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 1
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 2
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 3
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 4
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 5
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 6
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 7
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 8
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 9
  • Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700
9 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
700 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
680х440х280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х28
Вес, кг.
12.5

Описание товара Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700

Сетевая газонокосилка ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 служит для ухода за небольшим по площади газоном на садовых и придомовых территориях. Модель оснащена ножом специальной формы, он поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник, что обеспечивает качественную обработку. Пять ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится с помощью специального рычага. Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
700 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1700
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
680х440х280
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая газонокосилка ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 служит для ухода за небольшим по площади газоном на садовых и придомовых территориях. Модель оснащена ножом специальной формы, он поднимает полегшую траву и направляет скошенную в травосборник, что обеспечивает качественную обработку. Пять ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится с помощью специального рычага. Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700 - купить по цене 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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