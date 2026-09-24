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Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка

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Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Individual Choice
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759182436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Individual Choice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Computer Incantations For World Peace, Far From The Beaten Paths, In Spiritual Love, Eulogy To Oscar Romero, Nostalgia, Individual Choice, In Spite Of All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка

Легендарный барабанщик Кенни Кларк сравнил Жана-Люка Понти с Диззи Гиллеспи. Коллега-скрипач Стафф Смит восхищался: «Он играет на скрипке так же, как Колтрейн играет на саксофоне». Родившийся в 1942 году французский скрипач Жан-Люк Понти перенес джазовую игру на скрипке в мир современного джаза. По настоянию Фрэнка Заппы Понти переехал в Штаты в 1970 году. В последующие годы он гастролировал с Заппой, оркестром Махавишну и «Return to Forever» Чика Кориа. В начале 1970-х годов Понти купил себе секвенсор и синтезатор и возил их с собой в путешествия, чтобы записывать новые идеи. К 1982 году Понти имел заслуженную репутацию предшественника джаз-рока и джаз-фьюжн. В ретроспективном интервью, посвященном переизданию альбома «Individual Choice» 1983 года, JLP сказал:. «То, что я записывал в этом новом секвенсоре, натолкнуло меня на мысль применить совершенно другую концепцию, использовать эти записи в качестве ритмического фона, иногда без барабаны или перкуссия. Я планировал записать новый альбом, в котором я сыграю все фоновые партии на синтезаторах, а позже добавлю скрипку в студии». Понти также пригласил нескольких гостей принять участие в записи. Это были не кто иные, как Джордж Дьюк (клавишные), Аллан Холдсворт (гитара), Рэйфорд Гриффин (ударные) и Рэнди Джексон (бас).

Отзывы о товаре Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759182436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Individual Choice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Computer Incantations For World Peace, Far From The Beaten Paths, In Spiritual Love, Eulogy To Oscar Romero, Nostalgia, Individual Choice, In Spite Of All
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарный барабанщик Кенни Кларк сравнил Жана-Люка Понти с Диззи Гиллеспи. Коллега-скрипач Стафф Смит восхищался: «Он играет на скрипке так же, как Колтрейн играет на саксофоне». Родившийся в 1942 году французский скрипач Жан-Люк Понти перенес джазовую игру на скрипке в мир современного джаза. По настоянию Фрэнка Заппы Понти переехал в Штаты в 1970 году. В последующие годы он гастролировал с Заппой, оркестром Махавишну и «Return to Forever» Чика Кориа. В начале 1970-х годов Понти купил себе секвенсор и синтезатор и возил их с собой в путешествия, чтобы записывать новые идеи. К 1982 году Понти имел заслуженную репутацию предшественника джаз-рока и джаз-фьюжн. В ретроспективном интервью, посвященном переизданию альбома «Individual Choice» 1983 года, JLP сказал:. «То, что я записывал в этом новом секвенсоре, натолкнуло меня на мысль применить совершенно другую концепцию, использовать эти записи в качестве ритмического фона, иногда без барабаны или перкуссия. Я планировал записать новый альбом, в котором я сыграю все фоновые партии на синтезаторах, а позже добавлю скрипку в студии». Понти также пригласил нескольких гостей принять участие в записи. Это были не кто иные, как Джордж Дьюк (клавишные), Аллан Холдсворт (гитара), Рэйфорд Гриффин (ударные) и Рэнди Джексон (бас).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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