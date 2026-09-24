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The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка

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The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Schoolboys in Disgrace
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652323
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Schoolboys in Disgrace
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Schooldays, Jack The Idiot Dunce, Education, The First Time We Fall In Love, Im In Disgrace, Headmaster, The Hard Way, The Last Assembly, No More Looking Back, Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Schooldays, Jack The Idiot Dunce, Education, The First Time We Fall In Love, Im In Disgrace, Headmaster, The Hard Way, The Last Assembly, No More Looking Back, Finale

Отзывы о товаре The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Schoolboys in Disgrace
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Schooldays, Jack The Idiot Dunce, Education, The First Time We Fall In Love, Im In Disgrace, Headmaster, The Hard Way, The Last Assembly, No More Looking Back, Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Schooldays, Jack The Idiot Dunce, Education, The First Time We Fall In Love, Im In Disgrace, Headmaster, The Hard Way, The Last Assembly, No More Looking Back, Finale
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - Schoolboys In Disgrace (4050538897968) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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