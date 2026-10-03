4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка
"Quiet Life" - третий студийный альбом группы Japan, выпущенный в 1979 году сначала в Японии, Германии и Канаде и в 1980 года в Великобритании. Музыкально, альбом был переходом группы от глэм-рока двух предыдущих альбомов к синти-поп-музыке. Ремастированное с помощью технологии Half-Speed Mastering переиздание на цветном 180-граммовом красном виниле. Британская группа "новой волны" Japan была основана в 1974 году и просуществовала до 1982. Уважаемый портал Allmusic назвал их "самым захватывающим и успешным коллективом своего времени". Музыканты начинали с исполнения глэм-рока, хотя позже создали свою разновидность синти-попа с чувствительной примесью фанк-рока. Все пять оригинальных пластинок получили большой успех в Британии и завоевали золотой продажный статус. В 1990-1991 годах группа ненадолго собралась вновь и выпустила новый альбом который, однако, успеха не имел.
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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