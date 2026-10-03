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4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка

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4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 1
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 2
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 3
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 4
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 5
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 6
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 7
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 8
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 9
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 10
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 11
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 12
4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 10
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 11
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 12
  • 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652303
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538625332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrow's Parties, Alien, The Other Side Of Life
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка

"Quiet Life" - третий студийный альбом группы Japan, выпущенный в 1979 году сначала в Японии, Германии и Канаде и в 1980 года в Великобритании. Музыкально, альбом был переходом группы от глэм-рока двух предыдущих альбомов к синти-поп-музыке. Ремастированное с помощью технологии Half-Speed Mastering переиздание на цветном 180-граммовом красном виниле. Британская группа "новой волны" Japan была основана в 1974 году и просуществовала до 1982. Уважаемый портал Allmusic назвал их "самым захватывающим и успешным коллективом своего времени". Музыканты начинали с исполнения глэм-рока, хотя позже создали свою разновидность синти-попа с чувствительной примесью фанк-рока. Все пять оригинальных пластинок получили большой успех в Британии и завоевали золотой продажный статус. В 1990-1991 годах группа ненадолго собралась вновь и выпустила новый альбом который, однако, успеха не имел.

Отзывы о товаре 4050538625332, Japan, Quiet Life (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538625332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrow's Parties, Alien, The Other Side Of Life
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Quiet Life" - третий студийный альбом группы Japan, выпущенный в 1979 году сначала в Японии, Германии и Канаде и в 1980 года в Великобритании. Музыкально, альбом был переходом группы от глэм-рока двух предыдущих альбомов к синти-поп-музыке. Ремастированное с помощью технологии Half-Speed Mastering переиздание на цветном 180-граммовом красном виниле. Британская группа "новой волны" Japan была основана в 1974 году и просуществовала до 1982. Уважаемый портал Allmusic назвал их "самым захватывающим и успешным коллективом своего времени". Музыканты начинали с исполнения глэм-рока, хотя позже создали свою разновидность синти-попа с чувствительной примесью фанк-рока. Все пять оригинальных пластинок получили большой успех в Британии и завоевали золотой продажный статус. В 1990-1991 годах группа ненадолго собралась вновь и выпустила новый альбом который, однако, успеха не имел.
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