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Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка

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Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 1
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 2
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 3
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 4
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 5
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 6
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 7
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 8
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 9
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 10
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 11
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 12
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 13
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 14
Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Tago Mago
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 5
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 6
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 7
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 8
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 9
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 10
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 11
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 12
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 13
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 14
  • Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721626
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887006713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Tago Mago
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Paperhouse, Mushroom, Oh Yeah, Halleluwah, Aumgn, Peking O., Bring Me Coffee Or Tea
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paperhouse, Mushroom, Oh Yeah, Halleluwah, Aumgn, Peking O., Bring Me Coffee Or Tea

Отзывы о товаре Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887006713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Tago Mago
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Paperhouse, Mushroom, Oh Yeah, Halleluwah, Aumgn, Peking O., Bring Me Coffee Or Tea
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paperhouse, Mushroom, Oh Yeah, Halleluwah, Aumgn, Peking O., Bring Me Coffee Or Tea
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Tago Mago (4015887006713) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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