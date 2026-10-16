Sevdaliza - Ison (coloured) (8719262004757) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sevdaliza
Альбом (сингл)
ISON
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626658
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262004757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sevdaliza
Альбом (сингл)
ISON
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Shahmaran, Libertine, Marilyn Monroe, Hubris, Amandine Insensible, Hero, Scarlette, Bluecid, Loves Way, Human, Do You Feel Real, The Language Of Limbo, Replaceable, Grace, When I Reside, Angel
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sevdaliza - Ison (coloured) (8719262004757) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shahmaran, Libertine, Marilyn Monroe, Hubris, Amandine Insensible, Hero, Scarlette, Bluecid, Loves Way, Human, Do You Feel Real, The Language of Limbo, Replaceable, Grace, When I Reside, Angel
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262004757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sevdaliza
Альбом (сингл)
ISON
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Shahmaran, Libertine, Marilyn Monroe, Hubris, Amandine Insensible, Hero, Scarlette, Bluecid, Loves Way, Human, Do You Feel Real, The Language Of Limbo, Replaceable, Grace, When I Reside, Angel
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shahmaran, Libertine, Marilyn Monroe, Hubris, Amandine Insensible, Hero, Scarlette, Bluecid, Loves Way, Human, Do You Feel Real, The Language of Limbo, Replaceable, Grace, When I Reside, Angel
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sevdaliza - Ison (coloured) (8719262004757) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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