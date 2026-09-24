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Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка

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Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 1
Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 2
Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 3
Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Kooper, Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
The Live Adventures Of Mike Bloomfield & Al Kooper
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658715
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Kooper, Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
The Live Adventures Of Mike Bloomfield & Al Kooper
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Opening Speech, The 59th Street Bridge Song (Feelin Groovy), I Wonder Who, Her Holy Modal Highness, The Weight, Mary Ann, Together Til The End Of Time, Thats All Right, Green Onions, Opening Speech - Al Kooper, Sonny Boy Williamson, No More Lonely Nights, Dear Mr. Fantasy, Dont Throw Your Love On Me So Strong, Finale - Refugee
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Music on Vinyl – идеальный выбор для ценителей качественного звука и эксклюзивных изданий. Эта пластинка весом 180 грамм позволяет насладиться чистым и насыщенным звуком зарубежного блюз-рока. Формат издания – 2 LP, что обеспечивает продолжительное музыкальное погружение и прекрасное качество звучания. Диаметр пластинки составляет 12 дюймов, и она выполнена из голубого винила, что добавляет изюминку и коллекционную ценность каждому экземпляру. Оба конверта и винил находятся в состоянии "Still Sealed" (SS), гарантируя их абсолютную новизну и идеальное состояние. Это издание выпущено ограниченным тиражом – отличный шанс для меломанов и коллекционеров заполучить уникальное произведение музыкального искусства. Пластинка представлена под брендом Music on Vinyl, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Этот винил станет значимым дополнением для любой коллекции и принесет истинное удовольствие от прослушивания.

Отзывы о товаре Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Kooper, Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
The Live Adventures Of Mike Bloomfield & Al Kooper
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Opening Speech, The 59th Street Bridge Song (Feelin Groovy), I Wonder Who, Her Holy Modal Highness, The Weight, Mary Ann, Together Til The End Of Time, Thats All Right, Green Onions, Opening Speech - Al Kooper, Sonny Boy Williamson, No More Lonely Nights, Dear Mr. Fantasy, Dont Throw Your Love On Me So Strong, Finale - Refugee
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловая пластинка Music on Vinyl – идеальный выбор для ценителей качественного звука и эксклюзивных изданий. Эта пластинка весом 180 грамм позволяет насладиться чистым и насыщенным звуком зарубежного блюз-рока. Формат издания – 2 LP, что обеспечивает продолжительное музыкальное погружение и прекрасное качество звучания. Диаметр пластинки составляет 12 дюймов, и она выполнена из голубого винила, что добавляет изюминку и коллекционную ценность каждому экземпляру. Оба конверта и винил находятся в состоянии "Still Sealed" (SS), гарантируя их абсолютную новизну и идеальное состояние. Это издание выпущено ограниченным тиражом – отличный шанс для меломанов и коллекционеров заполучить уникальное произведение музыкального искусства. Пластинка представлена под брендом Music on Vinyl, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Этот винил станет значимым дополнением для любой коллекции и принесет истинное удовольствие от прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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