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Itzhak Perlman & London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Itzhak Perlman & London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 3
Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 4
Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
ITZHAK PERLMAN, LONDON PHILHARMONIC
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 3
  • Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 4
  • Itzhak Perlman &amp; London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387693
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295317201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
ITZHAK PERLMAN, LONDON PHILHARMONIC
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Largo, Allegro, Allegro Non Molto, Adagio, Presto, Allegro, Adagio Molto, Allegro, Allegro Non Molto, Largo, Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman & London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка

Track List

Concerto No. 1 In E Major "Spring"(11:00)
A1Allegro3:20
A2Largo E Pianissimo Sempre2:51
A3Danza Pastorale?Allegro5:49
Concerto No. 2 In G Minor "Summer"(11:57)
A4Allegro Non Molto6:10
A5Adagio2:40
A6La Tempesta (Presto)3:07
Concerto No. 3 In F Major "Autumn"(11:20)
B1Allegro5:09
B2Adagio2:51
B3Allegro3:20
Concerto No. 4 In F Minor "Winter"(9:20)
B4Allegro Con Molto3:25
B5Largo2:30
B6Allegro3:25

Отзывы о товаре Itzhak Perlman & London Philharmonic - Vivaldi: The Four Seasons (0190295317201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295317201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
ITZHAK PERLMAN, LONDON PHILHARMONIC
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Largo, Allegro, Allegro Non Molto, Adagio, Presto, Allegro, Adagio Molto, Allegro, Allegro Non Molto, Largo, Allegro
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Concerto No. 1 In E Major "Spring"(11:00)
A1Allegro3:20
A2Largo E Pianissimo Sempre2:51
A3Danza Pastorale?Allegro5:49
Concerto No. 2 In G Minor "Summer"(11:57)
A4Allegro Non Molto6:10
A5Adagio2:40
A6La Tempesta (Presto)3:07
Concerto No. 3 In F Major "Autumn"(11:20)
B1Allegro5:09
B2Adagio2:51
B3Allegro3:20
Concerto No. 4 In F Minor "Winter"(9:20)
B4Allegro Con Molto3:25
B5Largo2:30
B6Allegro3:25
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