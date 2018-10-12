Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 185132
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция REA, CHRIS
Коллекция REA, CHRIS
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитChris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка
Track List
|1
|The Road To Hell (Part 2)
|2
|Fool (If You Think It's Over)
|3
|Let's Dance
|4
|You Can Go Your Own Way
|5
|Julia
|6
|Stainsby Girls
|7
|Tell Me There's A Heaven
|8
|Josephine
|9
|Steel River
|10
|On The Beach
|11
|I Can Hear Your Heartbeat
|12
|All Summer Long
|13
|The Blue Cafe
|14
|Auberge
|15
|Driving Home For Christmas
|16
|Nothing To Fear
|17
|Saudade Part 1 & 2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSupermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Track List
|1
|The Road To Hell (Part 2)
|2
|Fool (If You Think It's Over)
|3
|Let's Dance
|4
|You Can Go Your Own Way
|5
|Julia
|6
|Stainsby Girls
|7
|Tell Me There's A Heaven
|8
|Josephine
|9
|Steel River
|10
|On The Beach
|11
|I Can Hear Your Heartbeat
|12
|All Summer Long
|13
|The Blue Cafe
|14
|Auberge
|15
|Driving Home For Christmas
|16
|Nothing To Fear
|17
|Saudade Part 1 & 2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка