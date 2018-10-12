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Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка

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Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 2
Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 3
Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185132
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция REA, CHRIS
filter_none Товар входит в коллекцию REA, CHRIS

Коллекция REA, CHRIS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка

Track List

1The Road To Hell (Part 2)
2Fool (If You Think It's Over)
3Let's Dance
4You Can Go Your Own Way
5Julia
6Stainsby Girls
7Tell Me There's A Heaven
8Josephine
9Steel River
10On The Beach
11I Can Hear Your Heartbeat
12All Summer Long
13The Blue Cafe
14Auberge
15Driving Home For Christmas
16Nothing To Fear
17Saudade Part 1 & 2



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

1The Road To Hell (Part 2)
2Fool (If You Think It's Over)
3Let's Dance
4You Can Go Your Own Way
5Julia
6Stainsby Girls
7Tell Me There's A Heaven
8Josephine
9Steel River
10On The Beach
11I Can Hear Your Heartbeat
12All Summer Long
13The Blue Cafe
14Auberge
15Driving Home For Christmas
16Nothing To Fear
17Saudade Part 1 & 2


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Rea - The Very Best Of (Limited) (0190295558499) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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