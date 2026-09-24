Top.Mail.Ru
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 1
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 2
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 3
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 4
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 5
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Vijay Iyer
Альбом (сингл)
Far From Over
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 1
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 2
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 3
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 4
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 5
  • Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557797732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Vijay Iyer
Альбом (сингл)
Far From Over
Жанр
Jazz
Трек-лист
Poles, Far From Over, Nope, End Of The Tunnel, Down To The Wire, For Amiri Baraka, Into Action, Wake, Good On The Ground, Threnody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка

Альбом 2017 года знаменитого американского джазового пианиста Виджай Айера и его секстета. Альбом стал пятым его релизом на лейбле, начиная с 2014 года. Издание на двойном 180-граммовом виниле. Виджай Айер - американский джазовый пианист, композитор, продюсер, электронный музыкант и писатель, базирующийся в Нью-Йорке. Он является математиком 2013 года в Макартуре. Он стал профессором искусств Франклина Д. и Флоренс Розенблатт (в музыкальном отделе) в Гарвардском университете в начале 2014 года.

Отзывы о товаре Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557797732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Vijay Iyer
Альбом (сингл)
Far From Over
Жанр
Jazz
Трек-лист
Poles, Far From Over, Nope, End Of The Tunnel, Down To The Wire, For Amiri Baraka, Into Action, Wake, Good On The Ground, Threnody
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом 2017 года знаменитого американского джазового пианиста Виджай Айера и его секстета. Альбом стал пятым его релизом на лейбле, начиная с 2014 года. Издание на двойном 180-граммовом виниле. Виджай Айер - американский джазовый пианист, композитор, продюсер, электронный музыкант и писатель, базирующийся в Нью-Йорке. Он является математиком 2013 года в Макартуре. Он стал профессором искусств Франклина Д. и Флоренс Розенблатт (в музыкальном отделе) в Гарвардском университете в начале 2014 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vijay Iyer - Far From Over (0602557797732) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...