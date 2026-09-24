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Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка

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Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка - фото 1
Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gilla
Альбом (сингл)
Help! Help!
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка - фото 1
  • Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0094639329120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gilla
Альбом (сингл)
Help! Help!
Жанр
Диско
Трек-лист
HeHelp!, Gentlemen Callers Not Allowed, Say Yes, A Baby Of Love, Hold On, First Love, Johnny, Why Don't You Do It?, The Girl From Ipanema
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка

"Help! Help!" - ремастированное переиздание третьего студийного альбома диско-певицы Gilla, выпущенного в 1977. В него вошла написанная Тото Кутуньо композиция "Johnny", которая является хитом в России и в бывших странах СССР. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Gilla - австрийская певица, которая стала популярной в конце 1970-х годов в жанре диско. Она была замечена немецким продюсером Фрэнком Фарианом, который также работал с Boney M, Eruption и другими. Gilla записала несколько альбомов и синглов на немецком и английском языках, такие как "Bend Me Shape Me", "Rasputin", "Tu es" и "Help Help". Её голос был низким, сиплым и приятным. Её карьера закончилась в 1981 году, когда она решила посвятить себя семье.

Отзывы о товаре Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0094639329120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gilla
Альбом (сингл)
Help! Help!
Жанр
Диско
Трек-лист
HeHelp!, Gentlemen Callers Not Allowed, Say Yes, A Baby Of Love, Hold On, First Love, Johnny, Why Don't You Do It?, The Girl From Ipanema
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Help! Help!" - ремастированное переиздание третьего студийного альбома диско-певицы Gilla, выпущенного в 1977. В него вошла написанная Тото Кутуньо композиция "Johnny", которая является хитом в России и в бывших странах СССР. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Gilla - австрийская певица, которая стала популярной в конце 1970-х годов в жанре диско. Она была замечена немецким продюсером Фрэнком Фарианом, который также работал с Boney M, Eruption и другими. Gilla записала несколько альбомов и синглов на немецком и английском языках, такие как "Bend Me Shape Me", "Rasputin", "Tu es" и "Help Help". Её голос был низким, сиплым и приятным. Её карьера закончилась в 1981 году, когда она решила посвятить себя семье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gilla - Help! Help! (0094639329120) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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