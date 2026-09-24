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Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка

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Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 3
Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Dude Ranch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 3
  • Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705325
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602557005059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Dude Ranch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pathetic, Voyeur, Dammit, Boring, Dick Lips, Waggy, Enthused, Untitled, Apple Shampoo, Emo, Josie, A New Hope, Degenerate, Lemmings, I'm Sorry/Dog Lapping
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pathetic, Voyeur, Dammit, Boring, Dick Lips, Waggy, Enthused, Untitled, Apple Shampoo, Emo, Josie, A New Hope, Degenerate, Lemmings, I'm Sorry/Dog Lapping

Отзывы о товаре Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602557005059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Dude Ranch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pathetic, Voyeur, Dammit, Boring, Dick Lips, Waggy, Enthused, Untitled, Apple Shampoo, Emo, Josie, A New Hope, Degenerate, Lemmings, I'm Sorry/Dog Lapping
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pathetic, Voyeur, Dammit, Boring, Dick Lips, Waggy, Enthused, Untitled, Apple Shampoo, Emo, Josie, A New Hope, Degenerate, Lemmings, I'm Sorry/Dog Lapping
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blink-182 - Dude Ranch (0602557005059) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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