Van Morrison - Now Playing (0081227816667) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698629
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227816667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Thing, Cyprus Avenue, The Way Young Lovers Do, Into The Mystic, Crazy Love Caravan, Moondance, Domino, Call Me Up In Dreamland, Blue Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Morrison - Now Playing (0081227816667) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sweet Thing, Cyprus Avenue, The Way Young Lovers Do, Into The Mystic, Crazy Love Caravan, Moondance, Domino, Call Me Up In Dreamland, Blue Money
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227816667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Thing, Cyprus Avenue, The Way Young Lovers Do, Into The Mystic, Crazy Love Caravan, Moondance, Domino, Call Me Up In Dreamland, Blue Money
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sweet Thing, Cyprus Avenue, The Way Young Lovers Do, Into The Mystic, Crazy Love Caravan, Moondance, Domino, Call Me Up In Dreamland, Blue Money
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