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Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка

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Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 1
Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 2
Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 3
Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Confidence Man
Альбом (сингл)
4Am (La La La)
Жанр
Dance
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 1
  • Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 2
  • Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 3
  • Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708178
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475385363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Confidence Man
Альбом (сингл)
4Am (La La La)
Жанр
Dance
Трек-лист
A1 Far Out (Orbital Remix), A2 3am (La La La) (92 Mix By Jimmy Cauty (The Justified Ancients Of Mu Mu Appear Courtesy Of KLF Communications Circa 1992)), B1 Control (Paige Tomlinson Remix), B2 Who Knows What You’ll Find (Spriitzz Remix)
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка

Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475385363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Confidence Man
Альбом (сингл)
4Am (La La La)
Жанр
Dance
Трек-лист
A1 Far Out (Orbital Remix), A2 3am (La La La) (92 Mix By Jimmy Cauty (The Justified Ancients Of Mu Mu Appear Courtesy Of KLF Communications Circa 1992)), B1 Control (Paige Tomlinson Remix), B2 Who Knows What You’ll Find (Spriitzz Remix)
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка
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Confidence Man - 4Am (La La La) (Rsd 2025) (Magenta Translucent) (0602475385363) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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