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Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка

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Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Razamanaz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Razamanaz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Razamanaz, Alcatraz, Vigilante Man, Woke Up This Morning, Night Woman, Bad, Bad Boy, Sold My Soul, Too Bad, Too Sad, Broken Down Angel
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле прорывного альбома Razamanaz шотландской хард-рок группы Nazareth. Пластинка вышла в 1973 году и стала первой в истории коллектива, которая пробилась в мировые чарты - 11 строчка в Британии и 157 в США. Со временем альбом стал считаться одним из самых интересных творений Nazareth, а статус его продаж достиг платиновой отметки. Ремастрированное издание на цветном желтом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся, а идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти оставался на своем месте. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Razamanaz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Razamanaz, Alcatraz, Vigilante Man, Woke Up This Morning, Night Woman, Bad, Bad Boy, Sold My Soul, Too Bad, Too Sad, Broken Down Angel
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле прорывного альбома Razamanaz шотландской хард-рок группы Nazareth. Пластинка вышла в 1973 году и стала первой в истории коллектива, которая пробилась в мировые чарты - 11 строчка в Британии и 157 в США. Со временем альбом стал считаться одним из самых интересных творений Nazareth, а статус его продаж достиг платиновой отметки. Ремастрированное издание на цветном желтом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся, а идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти оставался на своем месте. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Razamanaz (coloured) (4050538801439) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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