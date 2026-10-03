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Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка

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Jools Holland - Pianola Piano &amp; Friends (0190296656811) виниловая пластинка - фото 1
Jools Holland - Pianola Piano &amp; Friends (0190296656811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jools Holland
Альбом (сингл)
Piano & Friends
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jools Holland - Pianola Piano &amp; Friends (0190296656811) виниловая пластинка - фото 1
  • Jools Holland - Pianola Piano &amp; Friends (0190296656811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647513
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296656811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jools Holland
Альбом (сингл)
Piano & Friends
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Instructions, Morris Dance, Rockin Lock-In, Forgive Me, Blues For The End of Time, Hard times, Surfin, Love Letter To Groningen, St. Louis Blues, Mona Lisa, Requiem, Boogie Woogie Twins, Prelude No 1 In C Major, Ghost In The Piano, To Whom It May Concern, Etude 53, Do The Boogie, Abide With Me, Rockin The Boogie, Worst Man In London, The Piano
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка

Популярный британский музыкант и телеведущий Джулс Холланд выпускает альбом коллабораций со звездными артистами, Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕЛИКИХ МУЗЫКАНТОВ В ОДНОМ АЛЬБОМЕ: Лан Лан ; Херби Хэнкок ; Дэвид Гилмор ; Руби Тернер;. Иоланда Браун ; Грегори Портер ; Мозес Бойд ; Том Джонс ; Нитин Соуни и другие.. Знаменитый музыкант, бэнд-лидер и телеведущий Джулс Холланд собрал потрясающий состав музыкантов, каждый из которых является мастером своего индивидуального инструмента, для своего нового альбома Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. Искренняя дань уважения черно-белым клавишам, которые стали синонимом Холланда и его потрясающего стиля. Грядущий альбом Холланда чествует единение и праздничное настроение, которое создает фортепиано. В основе альбома - одноименная пианола, которая когда-то принадлежала его бабушке Рози. Прочная самоиграющая стойка, истерзанная войной пианола бабушки Рози однажды развлекала гостей в ее маленькой гостиной, прежде чем молодой Холланд начал учиться играть на ней самостоятельно, пробудив в нем любовь к музыке и став идеей к этому самому альбому. Неизменный чемпион среди музыкантов всего мира, Холланд собрал поистине уникальный состав некоторых из величайших мировых артистов в своей области, от непревзойденного концертного пианиста Лан Лана до гитариста Дэвида Гилмора, а также вокальных талантов Руби Тернер и Грегори Портера для этого обширного альбома, демонстрирующего яркую универсальность и виртуозность фортепиано. Альбом, состоящий из семи треков, написанных самим Холландом, был спродюсирован мультиинструменталистом Нитином Сони, который получил премию Ivor Novellos Lifetime Achievement Award в 2017 году и чье своеобразное творческое видение глубоко повлияло на альбом, а также давним продюсером Джулса Лори Латамом, а еще один трек был написан и спродюсирован Mousse T. Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS был в основном записан в Helicon Mountain, Гринвич, и The Dairy Studios в Брикстоне, с дополнительной записью в Buckjump Studio в Новом Орлеане, Шанхайской профессиональной школе современной музыки, и в Peppermint Pavillon в Ганновере. Комментируя выпуск Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS, Джулс Холланд сказал: «Я очень рад, что записал эту пластинку с лучшими инструментальными и вокальными исполнителями наших дней. И так благодарен моему давнему другу фортепмано за то, что он сделал это возможным».



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296656811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jools Holland
Альбом (сингл)
Piano & Friends
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Instructions, Morris Dance, Rockin Lock-In, Forgive Me, Blues For The End of Time, Hard times, Surfin, Love Letter To Groningen, St. Louis Blues, Mona Lisa, Requiem, Boogie Woogie Twins, Prelude No 1 In C Major, Ghost In The Piano, To Whom It May Concern, Etude 53, Do The Boogie, Abide With Me, Rockin The Boogie, Worst Man In London, The Piano
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Популярный британский музыкант и телеведущий Джулс Холланд выпускает альбом коллабораций со звездными артистами, Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕЛИКИХ МУЗЫКАНТОВ В ОДНОМ АЛЬБОМЕ: Лан Лан ; Херби Хэнкок ; Дэвид Гилмор ; Руби Тернер;. Иоланда Браун ; Грегори Портер ; Мозес Бойд ; Том Джонс ; Нитин Соуни и другие.. Знаменитый музыкант, бэнд-лидер и телеведущий Джулс Холланд собрал потрясающий состав музыкантов, каждый из которых является мастером своего индивидуального инструмента, для своего нового альбома Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. Искренняя дань уважения черно-белым клавишам, которые стали синонимом Холланда и его потрясающего стиля. Грядущий альбом Холланда чествует единение и праздничное настроение, которое создает фортепиано. В основе альбома - одноименная пианола, которая когда-то принадлежала его бабушке Рози. Прочная самоиграющая стойка, истерзанная войной пианола бабушки Рози однажды развлекала гостей в ее маленькой гостиной, прежде чем молодой Холланд начал учиться играть на ней самостоятельно, пробудив в нем любовь к музыке и став идеей к этому самому альбому. Неизменный чемпион среди музыкантов всего мира, Холланд собрал поистине уникальный состав некоторых из величайших мировых артистов в своей области, от непревзойденного концертного пианиста Лан Лана до гитариста Дэвида Гилмора, а также вокальных талантов Руби Тернер и Грегори Портера для этого обширного альбома, демонстрирующего яркую универсальность и виртуозность фортепиано. Альбом, состоящий из семи треков, написанных самим Холландом, был спродюсирован мультиинструменталистом Нитином Сони, который получил премию Ivor Novellos Lifetime Achievement Award в 2017 году и чье своеобразное творческое видение глубоко повлияло на альбом, а также давним продюсером Джулса Лори Латамом, а еще один трек был написан и спродюсирован Mousse T. Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS был в основном записан в Helicon Mountain, Гринвич, и The Dairy Studios в Брикстоне, с дополнительной записью в Buckjump Studio в Новом Орлеане, Шанхайской профессиональной школе современной музыки, и в Peppermint Pavillon в Ганновере. Комментируя выпуск Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS, Джулс Холланд сказал: «Я очень рад, что записал эту пластинку с лучшими инструментальными и вокальными исполнителями наших дней. И так благодарен моему давнему другу фортепмано за то, что он сделал это возможным».


Теги товара: Джаз
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