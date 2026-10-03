Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка
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Описание товара Jools Holland - Pianola Piano & Friends (0190296656811) виниловая пластинка
Популярный британский музыкант и телеведущий Джулс Холланд выпускает альбом коллабораций со звездными артистами, Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕЛИКИХ МУЗЫКАНТОВ В ОДНОМ АЛЬБОМЕ: Лан Лан ; Херби Хэнкок ; Дэвид Гилмор ; Руби Тернер;. Иоланда Браун ; Грегори Портер ; Мозес Бойд ; Том Джонс ; Нитин Соуни и другие.. Знаменитый музыкант, бэнд-лидер и телеведущий Джулс Холланд собрал потрясающий состав музыкантов, каждый из которых является мастером своего индивидуального инструмента, для своего нового альбома Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS. Искренняя дань уважения черно-белым клавишам, которые стали синонимом Холланда и его потрясающего стиля. Грядущий альбом Холланда чествует единение и праздничное настроение, которое создает фортепиано. В основе альбома - одноименная пианола, которая когда-то принадлежала его бабушке Рози. Прочная самоиграющая стойка, истерзанная войной пианола бабушки Рози однажды развлекала гостей в ее маленькой гостиной, прежде чем молодой Холланд начал учиться играть на ней самостоятельно, пробудив в нем любовь к музыке и став идеей к этому самому альбому. Неизменный чемпион среди музыкантов всего мира, Холланд собрал поистине уникальный состав некоторых из величайших мировых артистов в своей области, от непревзойденного концертного пианиста Лан Лана до гитариста Дэвида Гилмора, а также вокальных талантов Руби Тернер и Грегори Портера для этого обширного альбома, демонстрирующего яркую универсальность и виртуозность фортепиано. Альбом, состоящий из семи треков, написанных самим Холландом, был спродюсирован мультиинструменталистом Нитином Сони, который получил премию Ivor Novellos Lifetime Achievement Award в 2017 году и чье своеобразное творческое видение глубоко повлияло на альбом, а также давним продюсером Джулса Лори Латамом, а еще один трек был написан и спродюсирован Mousse T. Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS был в основном записан в Helicon Mountain, Гринвич, и The Dairy Studios в Брикстоне, с дополнительной записью в Buckjump Studio в Новом Орлеане, Шанхайской профессиональной школе современной музыки, и в Peppermint Pavillon в Ганновере. Комментируя выпуск Pianola. PIANO &amp;amp;amp;amp;amp;amp; FRIENDS, Джулс Холланд сказал: «Я очень рад, что записал эту пластинку с лучшими инструментальными и вокальными исполнителями наших дней. И так благодарен моему давнему другу фортепмано за то, что он сделал это возможным».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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