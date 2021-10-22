Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка

Кирилл



Продолжение серии переизданий Lost Not Forgotten Archives. Демо версии без вокала всех 7 песен самого тяжелого по звучанию у Dream Theater альбома Train Of Thought, в оригинале выходившего в 2003 году. Данное издание на 180 граммовом двойном черном виниле. Также был выпущен лимитированный белый винил, он немного дороже и тоже доступен для заказа в КотофотонетДля настоящих ценителей. Лично для меня некоторые песни альбома Train Of Thought открылись по новому именно благодаря этим демо-версиям. Басс Джона Маянга звучит круче, чем на доведенной до совершенства альбомной версии, особенно на песнях стороны А