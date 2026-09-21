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Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка

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Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 5
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 6
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 7
Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
In The Dark
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 5
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 6
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 7
  • Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497830770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
In The Dark
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Трек-лист
Touch Of Grey, Hell In A Bucket, When Push Comes To Shove, Fadeaway, Tons Of Steel Throwing Stones, Black Muddy River
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка

Альбом американской рок-группы Grateful Dead, выпущенный в 1987 году. Это был первый студийный альбом группы с 1978 года, и он стал значимым событием в карьере коллектива, так как принес им коммерческий успех и новые поклонники.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497830770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
In The Dark
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Трек-лист
Touch Of Grey, Hell In A Bucket, When Push Comes To Shove, Fadeaway, Tons Of Steel Throwing Stones, Black Muddy River
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американской рок-группы Grateful Dead, выпущенный в 1987 году. Это был первый студийный альбом группы с 1978 года, и он стал значимым событием в карьере коллектива, так как принес им коммерческий успех и новые поклонники.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - In The Dark (0603497830770) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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