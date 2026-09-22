Silent Circle - No1 (5889920170124) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Silent Circle
Альбом (сингл)
No1
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727399
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Характеристики
Бренд
Discollectors Production
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discollectors Production
Barcode
[5889920170124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Silent Circle
Альбом (сингл)
No1
Жанр
Диско
Трек-лист
Touch In The Night, Sib Dub Dua, Dreams, Hide Away - Man Is Comin'!, Shy Girl, Stop The Rain In The Night, For You, Give Me Time, Moonlight Affair, Anywhere Tonight, Love Is Just A Word
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Silent Circle - No1 (5889920170124) виниловая пластинка
"№ 1" - дебютный альбом западногерманского трио Silent Circle, изначально выпущенный в 1986 году. Немецкий коллектив Silent Circle в 80-х находился в "высшей лиге" евро-диско вместе с такими "монстрами", как Modern Talking, Bad Boys Blue и Savage. И дебютная пластинка, дальновидно названная "Номер один", в 1986 году принесла музыкантам несколько "золотых" синглов и любовь поклонников по обе стороны "железного занавеса". Группа Silent Circle до сих пор в строю и, хоть изредка, но все-таки балует поклонников новыми записями и регулярными выступлениями на всевозможных "дискотеках 80-х".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Discollectors Production
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discollectors Production
Barcode
[5889920170124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Silent Circle
Альбом (сингл)
No1
Жанр
Диско
Трек-лист
Touch In The Night, Sib Dub Dua, Dreams, Hide Away - Man Is Comin'!, Shy Girl, Stop The Rain In The Night, For You, Give Me Time, Moonlight Affair, Anywhere Tonight, Love Is Just A Word
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
"№ 1" - дебютный альбом западногерманского трио Silent Circle, изначально выпущенный в 1986 году. Немецкий коллектив Silent Circle в 80-х находился в "высшей лиге" евро-диско вместе с такими "монстрами", как Modern Talking, Bad Boys Blue и Savage. И дебютная пластинка, дальновидно названная "Номер один", в 1986 году принесла музыкантам несколько "золотых" синглов и любовь поклонников по обе стороны "железного занавеса". Группа Silent Circle до сих пор в строю и, хоть изредка, но все-таки балует поклонников новыми записями и регулярными выступлениями на всевозможных "дискотеках 80-х".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Silent Circle - No1 (5889920170124) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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