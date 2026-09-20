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Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue

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Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 1
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 2
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 3
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 4
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Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 6
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 7
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 8
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 9
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 10
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 11
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 12
Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 1
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 2
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 3
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 4
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 5
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 6
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 7
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 8
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 9
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 10
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 11
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 12
  • Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651481
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
синий
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
83x102x46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
385

Описание товара Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue

Портативная акустика A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит качество звука и удобство использования. Эта компактная колонка весом всего 0,207 кг и синего цвета является вашим идеальным спутником как на пикнике, так и дома. С мощностью в 6 Вт колонка обеспечивает чистый и насыщенный моно звук. Устройство оснащено одним динамиком и поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что гарантирует надежное и стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Аккумулятор емкостью 1200 мА·ч позволяет колонке работать до 6 часов без подзарядки, обеспечивая вам музыкальное сопровождение на протяжении всего дня. При этом отношение сигнал/шум составляет 85 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает устройству легкость и долговечность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается простым и интуитивно понятным. Портативная акустика A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную и простую в использовании Bluetooth-колонку с хорошими акустическими характеристиками.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
синий
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
83x102x46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит качество звука и удобство использования. Эта компактная колонка весом всего 0,207 кг и синего цвета является вашим идеальным спутником как на пикнике, так и дома. С мощностью в 6 Вт колонка обеспечивает чистый и насыщенный моно звук. Устройство оснащено одним динамиком и поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что гарантирует надежное и стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Аккумулятор емкостью 1200 мА·ч позволяет колонке работать до 6 часов без подзарядки, обеспечивая вам музыкальное сопровождение на протяжении всего дня. При этом отношение сигнал/шум составляет 85 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает устройству легкость и долговечность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается простым и интуитивно понятным. Портативная акустика A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную и простую в использовании Bluetooth-колонку с хорошими акустическими характеристиками.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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