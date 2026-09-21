Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
12
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Мощность, Вт
12
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
30
Габаритные размеры
264x124x96
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х13
Вес, кг.
2
Описание товара Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black
В числе первых устройств была представлена акустическая система SVEN PS-255, обладающая очень скромными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. При этом значительное уменьшение размеров не повлияло на оснащение акустики — в ней по-прежнему есть все необходимое для веселого праздника: от эффектной подсветки до беспроводного микрофона для пения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Мощность, Вт
12
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
30
Габаритные размеры
264x124x96
Страна производитель
Китай
В числе первых устройств была представлена акустическая система SVEN PS-255, обладающая очень скромными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. При этом значительное уменьшение размеров не повлияло на оснащение акустики — в ней по-прежнему есть все необходимое для веселого праздника: от эффектной подсветки до беспроводного микрофона для пения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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