Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL
Благодаря поддержке технологий Xiaomi Hyper OS Connect, Bluetooth 5.3 и NFC, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Пользователи могут легко подключить два смартфона одновременно или объединить до 8 колонок для создания обширной аудиосистемы. Это делает колонку отличным выбором для вечеринок и мероприятий на открытом воздухе.С аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini способен работать до 11 часов без подзарядки, что позволяет наслаждаться любимой музыкой практически весь день. Прочный корпус с защитой от влаги IP67 и RGB-подсветка создают уникальный внешний вид и добавляют атмосферности при использовании колонки в темное время суток.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL