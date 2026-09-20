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Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB купить с доставкой в Москве
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Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB

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Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 1
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 2
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 3
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 4
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 5
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 6
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 7
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 8
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 9
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 10
Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 1
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 2
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 3
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 4
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 5
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 6
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 7
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 8
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 9
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 10
  • Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 010 руб.  2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651337
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
690

Описание товара Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB

SVEN 320 – отличное решение для небольшого рабочего стола. Она занимает минимум места, и при этом выдает насыщенный и громкий звук с глубокими басами. Качественное воспроизведение обеспечивают достаточно крупные для устройств такого класса 60 мм динамики. Эта акустика незаменима для решения повседневных офисных задач. Хороша она будет и дома для тех, кто ценит надежные функциональные решения без излишеств по привлекательной цене. Общение по скайпу, озвучка видеороликов, прослушивание музыки за работой – со всеми этими задачами SVEN 320 справляется на совесть. На переднюю панель акустики вынесен удобный регулятор громкости. Он размещен на фоне красивой голубоватой подсветки.

Отзывы о товаре Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
SVEN 320 – отличное решение для небольшого рабочего стола. Она занимает минимум места, и при этом выдает насыщенный и громкий звук с глубокими басами. Качественное воспроизведение обеспечивают достаточно крупные для устройств такого класса 60 мм динамики. Эта акустика незаменима для решения повседневных офисных задач. Хороша она будет и дома для тех, кто ценит надежные функциональные решения без излишеств по привлекательной цене. Общение по скайпу, озвучка видеороликов, прослушивание музыки за работой – со всеми этими задачами SVEN 320 справляется на совесть. На переднюю панель акустики вынесен удобный регулятор громкости. Он размещен на фоне красивой голубоватой подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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