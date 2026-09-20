Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки SVEN 320 чёрные 2x3W USB
SVEN 320 – отличное решение для небольшого рабочего стола. Она занимает минимум места, и при этом выдает насыщенный и громкий звук с глубокими басами. Качественное воспроизведение обеспечивают достаточно крупные для устройств такого класса 60 мм динамики. Эта акустика незаменима для решения повседневных офисных задач. Хороша она будет и дома для тех, кто ценит надежные функциональные решения без излишеств по привлекательной цене. Общение по скайпу, озвучка видеороликов, прослушивание музыки за работой – со всеми этими задачами SVEN 320 справляется на совесть. На переднюю панель акустики вынесен удобный регулятор громкости. Он размещен на фоне красивой голубоватой подсветки.
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