Акустическая система Defender Onyx (65038)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 651314
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8.1
Дополнительно
подсветка
Назначение
компьютерная, для ноутбуков
Ширина, см
6.3
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Входы
3.5 Jack, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х7
Вес, г.
220
Описание товара Акустическая система Defender Onyx (65038)
Компактные компьютерные колонки со светодиодной подсветкой. Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Питание от порта USB - Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой. Регулятор громкости на кабеле - Вам не придется переключаться на управление компьютером, чтобы отрегулировать уровень громкости.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитАкустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитАкустическая система Defender SPK-225 (65220)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитАкустическая система Defender SPK-170 (65165) Black
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитАкустическая система Dialog Stride AST-15UP Black
-
В наличииЦена 980 руб. 1 899 руб.245 руб. в СплитАкустическая система Defender SPK-190 Black (65190)
-
В наличииЦена 1 020 руб. 2 999 руб.255 руб. в СплитАкустическая система Defender V11 (65111)
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитПортативная акустика Defender SPK 270 65270
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитАкустическая система Redragon Anvil (77878)
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитПортативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)
-
В наличииЦена 3 850 руб. 5 999 руб.963 руб. в СплитАкустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8.1
Дополнительно
подсветка
Назначение
компьютерная, для ноутбуков
Ширина, см
6.3
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Развернуть
Входы
3.5 Jack, USB
Страна производитель
Китай
Компактные компьютерные колонки со светодиодной подсветкой. Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Питание от порта USB - Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой. Регулятор громкости на кабеле - Вам не придется переключаться на управление компьютером, чтобы отрегулировать уровень громкости.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Defender Onyx (65038) - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Defender Onyx (65038)