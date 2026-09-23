Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 496486
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, г.
450
Описание товара Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)
Компактные размеры. Светодиодная подсветка. Регулятор громкости на кабеле. Резиновые ножки предотвращают скольжение по поверхности стола. Питание от порта USB.
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Компактные размеры. Светодиодная подсветка. Регулятор громкости на кабеле. Резиновые ножки предотвращают скольжение по поверхности стола. Питание от порта USB.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) – стоимость товара 590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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