Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471)
Подставка настольная UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471) - это незаменимый аксессуар для тех, кто ценит порядок и функциональность на рабочем месте. Подставка предназначена для вертикального хранения ноутбука, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе, когда устройство не используется. Это особенно актуально для тех, кто работает на внешнем мониторе и клавиатуре. Широкое основание обеспечивает высокую устойчивость, а силиконовые подушечки в местах соприкосновения подставки с ноутбуком не повреждают его корпус. Ширина держателя регулируется при помощи зажимного винта, что позволяет адаптировать подставку под различные модели ноутбуков. Материал корпуса - металл, что гарантирует долговечность и надежность использования. Цвет подставки - серебристый, что придает ей стильный и современный вид. Вес подставки составляет 176 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании. Максимальная диагональ ноутбука, для которого подходит подставка, составляет 15.6 дюймов. Выбирая подставку настольную UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471), вы получаете надежный и функциональный аксессуар для вашего рабочего места, который поможет поддерживать порядок и комфорт в использовании ноутбука.
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