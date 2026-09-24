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Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) купить с доставкой в Москве
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Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471)

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Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 1
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 2
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 3
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 4
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 5
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 6
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 7
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 8
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 9
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 10
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 11
Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 1
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 2
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 3
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 4
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 5
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 6
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 7
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 8
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 9
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 10
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 11
  • Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 560 руб.  1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651080
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х7
Вес, г.
160

Описание товара Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471)

Подставка настольная UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471) - это незаменимый аксессуар для тех, кто ценит порядок и функциональность на рабочем месте. Подставка предназначена для вертикального хранения ноутбука, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе, когда устройство не используется. Это особенно актуально для тех, кто работает на внешнем мониторе и клавиатуре. Широкое основание обеспечивает высокую устойчивость, а силиконовые подушечки в местах соприкосновения подставки с ноутбуком не повреждают его корпус. Ширина держателя регулируется при помощи зажимного винта, что позволяет адаптировать подставку под различные модели ноутбуков. Материал корпуса - металл, что гарантирует долговечность и надежность использования. Цвет подставки - серебристый, что придает ей стильный и современный вид. Вес подставки составляет 176 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании. Максимальная диагональ ноутбука, для которого подходит подставка, составляет 15.6 дюймов. Выбирая подставку настольную UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471), вы получаете надежный и функциональный аксессуар для вашего рабочего места, который поможет поддерживать порядок и комфорт в использовании ноутбука.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand для ноутбуков (20471)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Подставка настольная UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471) - это незаменимый аксессуар для тех, кто ценит порядок и функциональность на рабочем месте. Подставка предназначена для вертикального хранения ноутбука, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе, когда устройство не используется. Это особенно актуально для тех, кто работает на внешнем мониторе и клавиатуре. Широкое основание обеспечивает высокую устойчивость, а силиконовые подушечки в местах соприкосновения подставки с ноутбуком не повреждают его корпус. Ширина держателя регулируется при помощи зажимного винта, что позволяет адаптировать подставку под различные модели ноутбуков. Материал корпуса - металл, что гарантирует долговечность и надежность использования. Цвет подставки - серебристый, что придает ей стильный и современный вид. Вес подставки составляет 176 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании. Максимальная диагональ ноутбука, для которого подходит подставка, составляет 15.6 дюймов. Выбирая подставку настольную UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand(20471), вы получаете надежный и функциональный аксессуар для вашего рабочего места, который поможет поддерживать порядок и комфорт в использовании ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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