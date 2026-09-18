Подставка для ноутбука Buro BU-LCP140-B214H 14" (338x255x22мм 1xUSB 2x 140ммFAN 480г) металлическая сетка/пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%860 руб. 1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, г.
690
Описание товара Подставка для ноутбука Buro BU-LCP140-B214H 14" (338x255x22мм 1xUSB 2x 140ммFAN 480г) металлическая сетка/пластик черный
Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.
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Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP140-B214H 14" (338x255x22мм 1xUSB 2x 140ммFAN 480г) металлическая сетка/пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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